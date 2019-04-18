Комплекс по сушке фруктов и овощей за 1,5 млрд рублей будет построен в Крыму

18.04.19 11:26

© РИА Новости. Игорь Зарембо

18 апреля. Interfax-Russia.ru - ООО "ЛИО-продукт" планирует инвестировать 1,5 млрд рублей в строительство в Крыму комплекса по лиофилизации (способ высушивания с помощью заморозки и вакуумной сублимации - прим. ИФ) фруктов и овощей.

Соглашение о реализации проекта подписали в четверг в ходе Ялтинского международного экономического форума исполнительный директор компании Алексей Волокитенков и глава Крыма Сергей Аксенов, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

На предприятии, которое расположится в Красногвардейском районе на территории производственного парка "Крымское золото", будет создано не менее 75 рабочих мест, срок реализации проекта - 2 года. Комплекс будет объединять цех лиофилизации мощностью до 5 тонн в сутки, упаковочный цех, склад готовой продукции, а также лабораторию и испытательный центр.