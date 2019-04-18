Отряд кораблей "противника" уничтожен в ходе ракетных учений Балтфлота

18.04.19 11:30

© РИА Новости. Денис Абрамов

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Уничтожение кораблей условного противника комплексами "Бастион" отработали военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы на одном из полигонов на побережье Калининградской области.

"Расчеты противокорабельных комплексов "Бастион" провели электронные пуски противокорабельными ракетами "Оникс" по условным целям в Балтийском море, имитирующим группировку кораблей условного противника", - сообщает в четверг штаб Балтийского флота (БФ).

Здесь напомнили, что ранее в Национальном центре управления обороной РФ сообщили: в назначенных районах акватории Балтийского моря организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", а также самолетов морской авиации Балтийского флота. Действия сил БФ флота проводятся в качестве оперативного реагирования на заход в балтийскую акваторию ракетного эсминца ВМС США "Грейвли", а также кораблей НАТО "К.Пуласки", "Гекова" и "Хуан де Бурбон".

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", - отметили в Национальном центре управления обороной РФ.

Противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" разработан НПО машиностроения в двух вариантах - подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С". Комплекс оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс".