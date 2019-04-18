Поправки в ТК о сокращении рабочего дня для женщин на селе внесены в Госдуму

18.04.19 11:35

© РИА Новости. Александр Кряжев

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Законопроект, гарантирующий сокращенный рабочий день для проживающих в сельской местности женщин, внесён в Госдуму, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе фракции "Единая Россия".

В законопроекте отмечается, что постановлением от 1 ноября 1992 года в отношении женщин, работающих в сельской местности, с 1 января 1991 года установлена 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (41 час).

Вместе с тем отмечается, что сейчас "имеет место противоречие указанного пункта в статье 91-й Трудового кодекса РФ в части нормальной продолжительности рабочего времени, которое составляет 40 часов в неделю".

Законопроект предлагает закрепить в Трудовом кодексе РФ актуальную в настоящее время гарантию женщинам, работающим в сельской местности, придать ей силу федерального закона и исключить имеющиеся противоречия, говорится в пояснительный записке.

Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов, первый замглавы фракции Андрей Исаев, первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко и член этого комитета Светлана Бессараб.

Как сообщил журналистам А.Исаев, этот законопроект является результатом, в том числе, дискуссии, прошедшей накануне в рамках отчета правительства в Госдуме.

"Соответствующий вопрос был напрямую задан председателем Госдумы главе кабинета министров и выражал позицию депутатов категорически против отмены сокращенного рабочего дня для женщин, работающих в сельской местности", - напомнил А.Исаев.

Он также отметил, что по данному вопросу были многочисленные обращения профсоюзов.

Данная тема была также затронута на встрече В.Володина со студентами и преподавателями Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, напомнил А.Исаев.

"По результатам встреч, широкого обсуждения и при однозначной поддержке всех сторон мы вносим этот законопроект", - сказал первый замглавы фракции.