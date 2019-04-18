Велопрокат в Москве начнет работать на следующей неделе

18.04.19 11:38

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Велопрокат в Москве откроется 25 апреля, сообщил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

"Каждый год на велосипедах совершается более 4 млн поездок. В этом году велопрокат откроется 25 апреля", - сказал М.Ликсутов в четверг на международном саммите лидеров в сфере городского транспорта.

Он сообщил, что в 2019 году количество велосипедных станций увеличится.

"В этом году будет на 100 станций больше и на 1000 велосипедов больше. Уже вы видите, некоторые станции появляются на улицах и тротуарах Москвы, а велопрокат откроется в конце месяца", - сказал М.Ликсутов журналистам.

Как сообщили "Интерфаксу" в департаменте транспорта, 20 апреля будет тестовый запуск велопроката, а с 25-го он заработает в полную силу.