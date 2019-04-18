Госдума отменила пошлины на топливо для заправки судов на шельфе

18.04.19 11:45

© РИА Новости. Алексей Даничев

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном, чтении закон, который отменяет взимание экспортной пошлины на вывоз топлива для заправки судов на шельфе, в исключительной экономической зоне и в российской части дна Каспийского моря.

Документ был внесен в Госдуму правительством РФ в ноябре 2018 года.

Первоначально законопроект предлагал освободить от уплаты экспортной пошлины не только топливо, но и моторные масла и смазочные материалы, однако ко второму чтению законопроекта было решено предоставить льготы только по топливу.

В принятом документе уточняется, что речь идет о вывозе топлива в судах для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также для поисково-спасательных судов, которые используются для указанных работ. При декларировании нужно будет предоставить лицензию на пользование недрами и письменное обязательство о целевом использовании.

Предлагается установить ограничение: в 30 дней беспошлинно можно вывозить по объемам не более 1 тыс. тонн горючего для одного судна валовой вместимостью до 4 тыс. тонн, не более 2 тыс. тонн горючего для судна с валовой вместимостью от 4 тыс. до 7 тыс. тонн, не более 4 тыс. тонн горючего для судов вместимостью от 7 тыс. до 10 тыс. тонн и не более 5 тыс. тонн для судов, превышающих вместимость 10 тыс. тонн.

В пояснительной записке говорится, что в 2019 году лицензионными обязательствами и планами недропользователей предусмотрено бурение разведочных скважин на 10 лицензионных участках (ЛУ): 7 в Карском море - Ленинградский, Скуратовский, Крузенштернский (ПАО "Газпром"), Персеевский, Федынский, Западно-Приновоземельский, Южно-Русский ЛУ (НК "Роснефть"), 3 в Баренцевом море (включая Печерское) - Лудловский ЛУ, Ледовый ЛУ (ПАО "Газпром"), Восточно-Приновоземельский ЛУ (НК "Роснефть").

Предполагалось, что "Газпром" и "Роснефть" в случае принятия закона смогут сэкономить в 2019 году 395 млн рублей.

Закон вступит в силу через 30 дней после его официального опубликования.