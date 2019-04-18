Дорожную развязку, связывающую старую и новую части Химок, построят к 2021 году

18.04.19 12:41

© РИА Новости. Михаил Климентьев

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Строительство транспортной развязки, которая позволит связать старые и новые Химки, начнется в 2020 году, сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

На встрече с президентом Владимиром Путиным Е.Дитрих отчитался о выполнении поручения главы государства, которое он дал во время посещения завода "Энергомаш" в Химках.

"Для обеспечения связанности территорий городского округа Химки проработаны решения по строительству транспортной развязки на улице Репина. Московская область в ближайшее время приступает к проектированию, об этом мы уже договорились. Сроки завершения проектирования развязки - конец этого года. И в следующем году уже приступим к строительству", - сообщил Е.Дитрих.

"2021 год, полагаю, наверное, лето-осень - это завершение работ", - сказал министр.

Во встрече также принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

12 апреля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сотрудники расположенного в Химках предприятия "Энергомаш" обратили внимание на проблему транспортной доступности в городском округе, который фактически разделен на две части.

"Президент обещал разобраться и дал тогда оперативные поручения Евгению Дитриху и Андрею Воробьеву, а сегодня он решил их вызвать к себе. Они должны были как раз за три-четыре дня проработать вопрос, что можно сделать в плане развязок в Химках", - заявил ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что на встрече речь о транспортно-дорожной инфраструктуре в целом.