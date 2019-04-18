Акции по сбору донорской крови пройдут в Подмосковье с 18 по 20 апреля

18.04.19 12:13

© РИА Новости. Владимир Трефилов

18 апреля. Interfax-Russia.ru - В МОНИКИ имени М.Ф.Владимирского, на Московской областной станции переливания крови и в Сергиевом Посаде на этой неделе пройдут акции, посвященные национальному дню донора, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"18 апреля, в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского при поддержке Московской областной станции переливания крови пройдет день донора", - привели в пресс-службе слова главы ведомства Дмитрия Матвеева.

В министерстве также отметили, что в субботу, 20 апреля, на Московской областной станции переливания крови будет рабочий день, акция пройдет под девизом "Спасибо донор!".

Также запланирована донорская акция в подмосковном Сергиевом Посаде. В ходе нее планируется вручить активистам движения благодарности от министерства здравоохранения Московской области и региональной станции переливания крови, а также памятные знаки "За вклад в развитие безвозмездного донорства крови".

По данным подмосковного Минздрава, на территории региона проживает 22 тыс. доноров, с начала года удалось собрать 14 тыс. литров крови.

Донором может стать любой желающий старше 18 лет, который весит более 50 кг и не имеет противопоказаний по здоровью.

Национальный день донора отмечается в России 20 апреля.