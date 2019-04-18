Архангельская область перейдет на новую систему обращения с ТКО до сентября

18.04.19 12:18

© РИА Новости. Владимир Песня

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Архангельской области внесла представление Минприроды региона из-за нарушения сроков перехода Поморья на новую систему обращения с коммунальными отходами, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

"По результатам его (представления - ИФ) рассмотрения в Минприроды РФ направлен план мероприятий, предусматривающий согласование иных сроков исполнения предписанных обязанностей - до 1 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

Представление межрайонного природоохранного прокурора последовало после проверки сообщений в сети интернет о фактах двойного начисления населению платы за сбор, транспортировку и утилизацию ТКО. Но такие факты не подтвердились.

В настоящее время услуги по сбору, транспортировке, утилизации мусора оказываются хозяйствующими субъектами, имеющими соответствующие лицензии, по ранее утвержденным тарифам.

"Начисление аналогичной платы региональным оператором до утверждения тарифа на выполнение работ в сфере обращения с коммунальными отходами неправомерно и в настоящее время не производится", - отмечает прокуратура.