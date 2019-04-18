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18.04.19 12:26

Директора красноярского комбината школьного питания задержали за мошенничество

© РИА Новости. Игорь Зарембо
18 апреля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции задержали руководителя красноярского муниципального предприятия "Школьный комбинат питания" Алену Ахвердиеву, сообщил депутат красноярского горсовета Константин Сенченко на своей странице в соцсетях.

"Сегодня на комиссии Городского Совета должны были заслушать директора муниципального комбината школьного питания Ахвердиеву. Но, похоже, уже не заслушаем. Задержана по обвинению в хищении", - говорится в сообщении.

По данным официального сайта горсовета, доклад А.Ахвердиевой о работе муниципального предприятия планировалось заслушать в четверг в 13:00 по местному времени (09:00 мск) на заседании депутатской комиссии по собственности. Однако в пресс-службе горсовета подтвердили, что он не состоялся.

Позднее в пресс-службе Главного управления МВД по краю агентству "Интерфакс-Сибирь" подтвердили информацию о задержании А.Ахвердиевой по подозрению в мошенничестве.

"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции муниципального управления МВД России "Красноярское" установлено, что муниципальное предприятие в 2018 году перевело поставщикам денежные средства в размере 1,9 млн рублей за фактически не поставленные продукты питания", - сообщили в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). Санкция статьи предполагает до 10 лет лишения свободы.

А.Ахвердиева была назначена начальником комбината в конце 2017 года.

По данным официального сайта администрации Красноярска, учредителем комбината питания является мэрия. Предприятие обеспечивает питанием 57 школ краевого центра.

Ранее сообщалось, что в марте следователи возбудили уголовное дело в отношении предыдущих руководителей муниципального комбината школьного питания, подозреваемых в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, руководство комбината в 2016 году закупило продукты на общую сумму более 10 млн рублей по завышенной стоимости и с нарушением закона "О защите конкуренции", а также в присвоении себе части полученных доходов.

Позднее в рамках уголовного дела был задержан бывший директор предприятия, работавший на данной должности в указанный период.

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