РФ ограничила поставки угля на Украину и запретила экспорт нефти

18.04.19 14:22

© РИА Новости. Александр Кряжев

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Поставки угля на Украину с 1 июня будут возможны только при получении отдельных разрешений, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня этого года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь, и те же самые нефть и нефтепродукты", - сказал он.

Соответствующее постановление правительства уже подписано, отметил Д.Медведев.

Медведев напомнил о недавно принятых новых антироссийских санкциях со стороны Киева. Глава кабмина подчеркнул, что введенные российской стороной меры стали ответом на "недружественный шаг" Украины.

"Несколько дней назад Кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны: расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры", - сообщил Дмитрий Медведев.

По его словам, постановлением, которое он подписал, "устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов".

Он пояснил, что документом "определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений". "В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и те же самые нефть и нефтепродукты", - уточнил глава правительства.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о расширении запрета на ввоз в Россию отдельных видов украинских товаров. Эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 млн долларов".

В частности, согласно опубликованному постановлению, под запрет подпали многие товарные позиции по бумаге и картону - бумага и картон немелованные, бумага и картон ручного отлива, крафт-бумага и крафт-картон немелованные, бумага и картон многослойные, бумага и картон гофрированные, картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара и другие позиции.

Кроме того, под запрет на ввоз с Украины из перечня легкой промышленности подпали: обувь, костюмы, платья, юбки, брюки, майки, фуфайки, свитеры, колготки, чулки, гольфы, носки и другие изделия, сообщается на сайте кабмина.