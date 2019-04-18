Минприроды: большинство регионов РФ перешли на новую систему обращения с ТКО

18.04.19 12:55

© РИА Новости. Илья Питалев

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Более 60 регионов России перешли на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), сообщил первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов.

"Подавляющее число субъектов перешло на новую систему обращения с ТКО. 62 субъекта полностью перешли на новую систему обращения с отходами, в 13 частично, 9 регионов перейдут на новую систему до конца года", - сказал Д.Храмов во время проведения круглого стола.

Замминистра отметил, что на данном этапе реформы уже выявлены проблемы, которые в ближайшее время будут решены.

К основным проблемам Д.Храмов отнёс низкую собираемость платы за вывоз мусора, которая сейчас составляет всего 50%. "Наша задача - повысить собираемость платы, так как все деньги идут на формирование новой системы обращения с отходами", - отметил Д.Храмов.

Второе направление работы, по словам Д.Храмова, это уточнение нормативов накоплений ТКО. Он подчеркнул, что к концу года эта норма будет уточнена.

"Порядка 70 млн тонн ТКО образуется ежегодно. Среднестатистический регион образует порядка 500-600 тыс. тонн отходов в год. Эта цифра оценочная. После актуализации нормативов накоплений будет более четкое понимание этой цифры", - сказал замминистра.

Он также заявил о том, что были выявлены проблемы в нормативной базе. "Мы работаем и для того, чтобы сделать поправки в основной закон об отходах, и в нормативные подзаконные акты, и в методическую базу, чтобы проблемы постараться регулировать", - добавил Д.Храмов.