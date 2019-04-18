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18.04.19 13:03
Госдума приняла закон об увеличении пенсий ветеранам ВОВ
Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова, представляя ранее соответствующий законопроект в Госдуме, сообщила, что инициатива позволит увеличить пенсии ветеранов-участников войны в среднем на 9,5 тыс. рублей в месяц.
Закон предусматривает назначение пенсий военным пенсионерам - участникам Великой Отечественной войны, исходя из 100% денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий.
Расходы федерального бюджета на реализацию данного закона в 2019 году составят 0,95 млрд рублей, в последующие годы - до 1,42 млрд рублей, отмечается в проекте закона.
Закон вступает в силу с 1 мая 2019 года.
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