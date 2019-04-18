Более 366 точек для сдачи норм ГТО открылись в Ростовской области

18.04.19 13:09

© РИА Новости. Александр Кряжев

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Более 366 точек тестирования готовы принять желающих выполнить спортивные нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в Ростовской области, сообщает управление информационной политики правительства региона.

"За период реализации комплекса ГТО в регионе Минспортом области совместно с администрациями муниципальных образований подготовлена нормативная база, созданы и укомплектованы штатными работниками 57 центров тестирования, за которыми закреплены 366 мест тестирования", - приводятся в сообщении слова министра по физической культуре и спорту Самвела Аракеляна.

"Более 128 тысяч дончан уже приняли участие в выполнении спортивных нормативов, из них 53 тысячи - на знаки отличия", - говорится в пресс-релизе.

Ежегодно в Ростовской области проводятся летний и зимний фестивали комплекса ГТО среди представителей образовательных учреждений. Дисциплины из комплекса ГТО включены в областные спартакиады.

Также создан информационный ресурс, позволяющий любому желающему выбрать место и дату выполнения нормативов комплекса ГТО.