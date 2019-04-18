Севастополь вошел в число пилотов проекта "Умный город"

18.04.19 13:14

© РИА Новости. Александр Кряжев

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Севастополь стал одним из 30 городов России, где в пилотном режиме будет реализован федеральный проект "Умный город", сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг", присутствовавший на церемонии подписания соответствующего соглашения в четверг на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

Соглашение подписали заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров и и.о. замгубернатора Севастополя Илья Пономарев.

"Соглашение с министерством строительства о реализации в Севастополе проекта "Умный город" - это еще один шаг к реализации концепции цифровизации городской среды, которую мы приняли еще два года назад. Реализована система фото- и видеофиксации, реализуются цифровые проекты в туристической навигации города, недавно успешно реализован проект единой городской карты", - пояснил агентству И.Пономарев.

Замглавы города уверен, что включение региона в проект позволит систематизировать и ускорить работу в этом направлении. Масштабная цифровизация инфраструктуры Севастополя началась в 2016 году и рассчитана на пять лет. На эти цели направляются как бюджетные средства, так и частные инвестиции, уточнил И.Пономарев.

В рамках ЯМЭФ соглашения о реализации проекта "Умный город" также подписали представители администраций Ялты и Керчи.

План реализации проекта "Умный город" состоит из шести блоков, включающих в себя задачи по внедрению "умного" ЖКХ, формированию доступной, комфортной и безопасной среды, созданию инновационной инфраструктуры, цифровизации строительства и территориального планирования, а также развитию транспортных систем.

ЯМЭФ, который проходит в Крыму в пятый раз, начал работу в четверг и продлится три дня. Предполагается, что он соберет более 3 тыс. участников из 100 стран.

Агентство "Интерфакс-Юг" является генеральным региональным партнером форума.