Расположенный в Приморье домик Ким Ир Сена готов встретить гостей из КНДР

18.04.19 13:24

© РИА Новости. Сергей Орлов

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Расположенный на приморской приграничной станции Хасан дом российско-корейской дружбы, который также называют "домик Ким Ир Сена", находится в порядке и готов принять гостей.

"Никаких специальных работ (по наведению порядка - ИФ) в последнее время там не проводилось. Там всегда чистота, порядок, за территорией ухаживают, всегда готовы принять гостей",- сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Пограничном управлении ФСБ по Приморскому краю.

Домик Ким Ир Сена в 2015 году сильно пострадал от пожара. Его реконструировали и 2016 году торжественно открыли.

При реконструкции специалисты постарались максимально сохранить исторический облик домика. К торжественному открытию дома северокорейская сторона разместила в его зале исторические фотографии, журналы и книги, написанные лидерами КНДР.

Этот дом был построен на приграничной станции Хасан накануне визита северокорейского лидера в СССР в 1986 году. По пути в Россию в свое время его посещали северокорейские лидеры Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

Как сообщалось, в настоящее время идет подготовка к встрече лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына. Точные время и место этой встречи не называются.

По сообщениям некоторых СМИ, встреча глав двух стран, возможно, пройдет во Владивостоке перед отлетом В.Путина в Пекин на саммит "Один пояс - один путь" 26-27 апреля.