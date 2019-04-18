Рыбацкий поселок рядом с Салехардом внесен в перечень труднодоступных территорий

18.04.19 13:29

© РИА Новости. Максим Блинов

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа внесли изменения в законодательство, согласно которым поселок Пельвож, расположенный в 40 км от Салехарда, признан труднодоступной территорией.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО сообщает, что в национальном поселке Пельвож живет порядка 140 человек, основным их занятием является рыбный промысел. Несмотря на близость к Салехарду, до населенного пункта можно добраться только по воде или по воздуху.

"Сделав юридически поселок труднодоступным поселением, каким он и является по факту, мы обеспечим гражданам реализацию их избирательного права, жители гарантированно становятся получателями дополнительных мер социальной поддержки", - приводятся в сообщении слова председателя комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям регионального Заксобрания Эдуарда Яунгада.

В поселке есть пожарное депо, вертолетная площадка, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт.

В законопроекте, опубликованном на сайте Заксобрания региона, отмечается, что законодательством предусмотрена возможность проведения досрочного голосования избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено.