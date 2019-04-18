"Мариинский прииск" в 2019 г планирует увеличить добычу изумрудной руды на 13%

18.04.19 13:37

© РИА Новости. Павел Лисицын

18 апреля. Interfax-Russia.ru - АО "Мариинский прииск" (Свердловская область, предприятие "Ростеха") в 2019 году планирует увеличить добычу изумрудной руды на Малышевском руднике до 85 тыс. тонн, сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании Евгений Василевский.

"На 2019 год запланирована добыча 85 тыс. тонн руды, в 2018 году было 75 (тыс. тонн - ИФ"), в 2015 году 65 тыс. тонн добывали, то есть наращиваем объемы. Плюс у нас есть не только шахты, но и отвалы, их тоже надо перерабатывать", - сказал Е.Василевский.

Таким образом, по итогам 2019 года добыча руды может увеличиться на 13,3% по сравнению с показателем предыдущего года.

Е.Василевский также сообщил, что проектная мощность рудника составляет 200 тыс. тонн в год, к этому объему добычи "Мариинский прииск" намерен выйти к 2025 году.

На сегодняшний день предприятие перерабатывает 95 тыс. тонн руды в год, из них 75 тыс. тонн поступают из шахты, оставшаяся часть - из отвалов. Планы по переработке на 2019 год Е.Василевский не уточнил.

По его словам, в настоящее время предприятие работает в стадии опытно-промышленных работ, то есть занимается "не отработкой месторождения, а его изучением - подтверждением запасов". В 2020 году планируется закончить эту работу и приступить к добыче руды только в "богатых блоках".

"Работа будет вестись только в блоках перспективных и богатых, где есть крупные жилы, где есть изумруды. Опытно-промышленные работы мы заканчиваем в 2020 году, запуск новых блоков - в 2022 году", - сказал Е.Василевский.

В перспективе предприятие планирует построить новый шахтный ствол. Сроки проведения работ он не назвал, уточнив, что обычно строительство ствола длится 2-3 года.

"Предельная глубина существующих шахтных стволов составляет 360 метров, их нельзя ни углубить, ни опустить, надо строить дополнительный новый ствол - до 800 метров, а к нему проводить горизонты. Поэтому будет строительство нового ствола. Сроки нас не держат. Если даже ствол не строить, а отрабатывать только тот массив, где мы сейчас находимся, нам надо примерно 60 лет, чтобы все это отработать", - пояснил Е.Василевский.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Ростех" приняла решение о выводе изумрудно-бериллиевого Малышевского рудника из обособленного подразделения Калининградского янтарного комбината и создании на его базе самостоятельного предприятия - АО "Мариинский прииск".

Стратегия развития "Мариинского прииска" предполагает увеличение объема добычи в 10 раз к 2025 году.