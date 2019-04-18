Пермь примет финал Дельфийских игр в 2021 году

18.04.19 13:41

© РИА Новости. Виталий Аньков

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Пермь станет столицей Всероссийских Дельфийских игр в 2021 году, сообщается на сайте администрации правительства и губернатора Пермского края в четверг.

"В 2021 году в краевой столице пройдут Дельфийские игры", - заявил Максим Решетников в ходе заседания Заксобрания региона.

Дельфийские игры России - это масштабные соревнования в различных областях искусства (до 40 номинаций). Игры проводятся ежегодно в разных городах и собирают более 2000 участников, представляющих около 80 регионов России. Возраст участников игр - от 10 лет до 25 лет. Пермский край принимает участие в Дельфийских играх с 2006 года.

В текущем году XVIII молодежные Дельфийские игры России пройдут с 19 по 24 апреля 2019 года в Ростове-на-Дону.