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18.04.19 13:41
Пермь примет финал Дельфийских игр в 2021 году
"В 2021 году в краевой столице пройдут Дельфийские игры", - заявил Максим Решетников в ходе заседания Заксобрания региона.
Дельфийские игры России - это масштабные соревнования в различных областях искусства (до 40 номинаций). Игры проводятся ежегодно в разных городах и собирают более 2000 участников, представляющих около 80 регионов России. Возраст участников игр - от 10 лет до 25 лет. Пермский край принимает участие в Дельфийских играх с 2006 года.
В текущем году XVIII молодежные Дельфийские игры России пройдут с 19 по 24 апреля 2019 года в Ростове-на-Дону.
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