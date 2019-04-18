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18.04.19 13:54
Восстановлено электроснабжение в Томской области, нарушенное из-за метели
"На объектах компании было зафиксировано 16 технологических нарушений. Отключения коснулись 33 населенных пунктов. В разное время без света оставались почти 9 тыс. человек. Основной удар стихии пришелся на период с 07:00 до 15:00", - говорится в пресс-релизе.
По состоянию на 15:00 (11:00 мск) в зоне ответственности компании электроснабжение полностью восстановлено, в единичных случаях ведутся работы по заявкам потребителей.
Отмечается, что особый режим работы компания будет сохранен до окончания прохождения атмосферного циклона.
Ранее сообщалось, что на утро четверга в Томской области без света остались около 700 потребителей.
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