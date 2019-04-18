Восстановлено электроснабжение в Томской области, нарушенное из-за метели

18.04.19 13:54

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Специалисты ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) восстановили электроснабжение в районах Томской области, нарушенное из-за сильного ветра со снегопадом, сообщает пресс-служба компании.

"На объектах компании было зафиксировано 16 технологических нарушений. Отключения коснулись 33 населенных пунктов. В разное время без света оставались почти 9 тыс. человек. Основной удар стихии пришелся на период с 07:00 до 15:00", - говорится в пресс-релизе.

По состоянию на 15:00 (11:00 мск) в зоне ответственности компании электроснабжение полностью восстановлено, в единичных случаях ведутся работы по заявкам потребителей.

Отмечается, что особый режим работы компания будет сохранен до окончания прохождения атмосферного циклона.

Ранее сообщалось, что на утро четверга в Томской области без света остались около 700 потребителей.