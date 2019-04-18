Уголовное дело возбуждено в Новосибирской области по факту разглашения диагноза ВИЧ у 7-летнего мальчика

18.04.19 14:29

© РИА Новости. Максим Богодвид

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Следователи СКР в Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту разглашения информации об имеющемся заболевании у 7-летнего ребенка, сообщает СУ СКР по региону.

Дело возбуждено по ч.1 ст.137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

По данным следствия, в конце июля 2018 года неустановленный пока человек распространил среди знакомых приемных родителей мальчика информацию о том, что у ребенка ВИЧ-инфекция. Эти сведения составляют личную тайну и не подлежат разглашению.

Со своей стороны, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко отметила, что встретилась с приемной семьей.

"У меня впечатление хорошее о семье. Мы дополнительно сделали (запрос - ИФ) в Минздрав и Минсоцразвития (региона - ИФ) о системе межведомственного взаимодействия. (...) Мама (ребенка - ИФ) просит только, чтобы их оставили в покое", - сказала она.

По ее словам, необходимо, чтобы при передаче детей в семьи не возникало "разобщения" между ведомствами при передаче детей.

Также, сказала она, дополнительная работа будет проводиться с семьями, где воспитываются приемные дети, добавив, что виновные в разглашении конфиденциальной информации должны быть привлечены к ответственности.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в прокуратуре Новосибирской области, надзорное ведомство проверяет информацию о том, что мальчика из-за диагноза отказались принимать в школу и пускать на занятия лечебной физкультурой.

"В ходе проверки прокуратура оценит обоснованность отказов в приеме ребенка в образовательную организацию и предоставления ему медицинских услуг", - сказал собеседник агентства.