Новочеркасский электродный завод ввел роботизированный ниппельный центр за 200 млн руб

18.04.19 14:16

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

18 апреля. Interfax-Russia.ru - АО "Энергопром - Новочеркасский электродный завод" (ЭПМ-НЭЗ, Ростовская область, входит в группу "Энергопром", Москва) ввело в эксплуатацию роботизированный ниппельный центр стоимостью 200 млн рублей, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на церемонии ввода в четверг.

Пуск ниппельного центра - часть масштабной инвестиционной программы группы ЭПМ, направленной на расширение производственных мощностей и повышение качества выпускаемой продукции.

В центре установлено оборудование мировых брендов, в том числе станки ROMI и роботы-манипуляторы. Роботизированный ниппельный центр позволит выполнять механическую обработку электродов на более высоком уровне, а также увеличить точность геометрических размеров ниппелей в 5 раз - до 0,02 мм.

Как сообщил в ходе церемонии открытия заместитель губернатора Ростовской области Михаил Тихонов, продукция ниппельного центра будет востребована на международном рынке.

"Открытие современного ниппельного производства дает возможность делать продукцию премиум-класса, которая будет потребляться не только на территории РФ, но и на мировом рынке. Это - конкуренция не только китайским, но и американским, европейским, японским производителям. Мы рады, что предприятие такого уровня находится на территории Ростовской области", - сказал М.Тихонов.

Ранее сообщалось, что группа ЭПМ планирует в 2018-2022 годах инвестировать в развитие своих предприятий в России $160 млн, из которых более 5 млрд рублей - в развитие Новочеркасского электродного завода.

ЭПМ-НЭЗ - крупнейшее предприятие в России по выпуску графитированных электродов. Основные потребители продукции - производители стали России, стран СНГ, Европы, Азии и Америки.

Завод специализируется на выпуске графитированных электродов марок ЭГСП, ЭГП, ЭГ, ЭГПК диаметром 250-710 мм.

В состав группы "Энергопром" входят три крупнейших электродных завода: Новосибирский, Челябинский и Новочеркасский, а также ООО "Донкарб графит" (площадки в Новочеркасске и Челябинске), которые выпускают высокотехнологичную электродную, катодную и иную углеграфитовую продукцию для предприятий сталелитейной, алюминиевой, ферросплавной, кремниевой, химической и машиностроительной отраслей. География поставок - более 60 стран мира.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", управляющей компанией электродных заводов является АО "Энергопром менеджмет" (Москва). Собственником является ООО "Группа ЭПМ".