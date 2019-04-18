Начало паводка в Астраханской области приблизили на пять дней из-за резкого потепления

18.04.19 14:25

© РИА Новости. Александр Кряжев

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Сбросы паводковых вод с Волгоградского гидроузла в Астраханской области начнутся с 21 апреля, на пять дней раньше запланированного, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы региона в четверг.

"Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов обратился к руководителю Федерального агентства водных ресурсов с предложением начать попуск воды с Волгоградского гидроузла раньше запланированного. Позиция была принята, в результате паводок для Астраханской области не будет критически поздним", - сказал представитель пресс-службы.

Он пояснил, что необходимость ускорить сбросы воды вызвана потеплением. Уже 13-14 апреля, на десять дней раньше обычного, в Астраханской области вода прогрелась до температур, при которых рыба начинает нерест. Но так как нерестилища не заполнены, это могло угрожать естественному воспроизводству.

"После обращения С. Морозова в Федеральное агентство водных ресурсов попуски воды начнутся с 21 апреля, на пять дней раньше запланированного. При таких условиях заполнение нерестилищ может начаться 27 апреля", - добавил собеседник агентства.

Общий объем половодья пока прогнозируется в объеме около 90 куб. км (в 2015 году, когда было зафиксировано маловодье, было 65 куб. км).

Пик половодья ожидается ориентировочно 14-15 мая на отметке уровня воды в районе Астрахани, близкой к 530 сантиметрам.