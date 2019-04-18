Репетиции парада Победы пройдут в Москве 29 апреля, 4 и 7 мая

18.04.19 14:28

© РИА Новости. Евгений Биятов

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 74-й годовщине Победы, начнутся с 29 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"29 апреля и 4 мая пройдут ночные репетиции парада Победы, 7 мая - генеральная репетиция", - сказал П.Бирюков журналистам в четверг.

Он уточнил, что ночные репетиции планируется начинать с 19:00, в Москве будет ограничиваться движения транспорта.

Раннее в Минобороны РФ сообщили, что военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, будет перебазирована из Подмосковья в столицу в ночь на 20 апреля.

Техника сейчас базируется в подмосковном Алабино. Там проходят тренировки парада на площадке, имитирующей главную площадь страны. В Москве техника будет размещена на временной площадке на улице Нижние Мневники в Северо-Западном административном округе.

Более 100 образцов военной техники начнут движение с парадной площадки в Алабино в 22:00, ожидаемое время прибытия в пункт назначения 2:00 20 апреля, уточнили в военном ведомстве.

В составе механизированной колонны, в частности, пройдут подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс", зенитные ракетные системы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", бронетранспортеры "Бумеранг", самоходные противотанковые ракетные комплексы "Корнет", бронированные автомобили "Тайфун".

Более 100 единиц современного вооружения и военной техники, а также 74 самолета и вертолета - по числу "победных" лет - будут задействованы в параде 9 мая в Москве, сообщил ранее главком Сухопутных войск Олег Салюков.