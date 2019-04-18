Аграрии Кубани засеяли яровыми половину запланированных площадей

18.04.19 14:32

© РИА Новости. Сергей Венявский

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Весенние полевые работы по севу яровых в Краснодарском крае идут опережающими темпами, сообщил министр сельского хозяйства региона Федор Дерека на селекторном совещании, посвященном ходу посевной кампании.

По его словам, в настоящее время яровыми культурами засеяно свыше 991 тыс. га, или 54% от запланированного. Завершается сев сахарной свеклы - агрокультура посеяна на площади 195,9 тыс. га, кукуруза - на 225,4 тыс. га, соя - на 24,8 тыс. га. Подсолнечник высеян на площади 295 тыс. га, что составляет 75% от плана.

"В Горячем Ключе сев яровых полностью завершен. На финальной стадии посевная кампания в Белоглинском, Приморско-Ахтарском, Брюховецком и Ейском районах. Сейчас важно не сбавлять набранный темп, чтобы завершить сев в оптимальные агрономические сроки - до 1 мая", - отметил министр.

В ходе совещания также обсуждалось состояние озимых культур. По оценкам специалистов, оно не вызывает опасений.

Как сообщалось, под урожай 2019 года озимыми культурами засеяно 1,5 млн га.

В 2018 году аграрии Краснодарского края увеличили валовой сбор зерновых колосовых культур (пшеницы и ячменя) на 1% по сравнению с рекордным показателем 2017 года - до 10,4 млн тонн в бункером весе. Урожай пшеницы составил 9,267 млн тонн, что на 2,4% больше результата 2017 года, при средней урожайности 64,1 центнера с гектара.