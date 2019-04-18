Карелия получил более 730 млн руб. на первый этап расселения аварийного жилья

18.04.19 14:39

© РИА Новости. Михаил Фомичев

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Фонд содействия реформированию ЖКХ выделит Карелии более 730 млн рублей на первый этап программы расселения аварийного жилья, сообщил председатель наблюдательного совета фонда Сергей Степашин на встрече с главой республики Артуром Парфенчиковым в четверг.

"С 2019 по 2025 годы в Карелии по программе нужно расселить 9,5 тыс. человек. А по факту у вас - 28 тыс. человек. И по стране таких "аварийщиков", неучтенных в программе - 400 тыс. человек. Так что будем с регионами работать вместе. И нам, конечно, понадобится дополнительное финансирование, о чем будем просить правительство и президента", - сказал С.Степашин.

По информации администрации республики, общая стоимость первого этапа новой региональной программы - более 740 млн рублей. Разницу покроет карельский бюджет. В четверг С.Степашин вручил А.Парфенчикову платежное поручение о перечислении аванса - 230 млн рублей.

В целом первый этап программы расселения аварийного жилого фонда в Карелии затронет более тысячи человек в 14 муниципальных образованиях. Необходимо будет расселить 1,8 тыс. кв. м жилья, признанного аварийным с 1 января 2012 до 1 января 2017 года.

Как сообщает пресс-служба правительства Карелии, всего программа, рассчитанная на 2019-2025 годы, подразумевает расселение 160 тыс. кв. м жилья. На это потребуется 6,3 млрд рублей.

В феврале 2016 года предыдущий глава региона Александр Худилайнен получил выговор от президента РФ за срыв программы по расселению аварийного жилья. В декабре 2016 года глава Минстроя РФ Михаил Мень сообщил, что в Карелии расселено 26% общего объема аварийного жилья и назвал сложившуюся ситуацию критической.