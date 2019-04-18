Тульская область ожидает 1,5 тыс. участников Всероссийского библиотечного конгресса

18.04.19 14:48

© РИА Новости. Павел Лисицын

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Тульская область впервые примет Всероссийский библиотечный конгресс, его участниками станут около 1,5 тыс. человек из регионов России и зарубежных стран, сообщил председатель правительства региона Валерий Шерин на заседании областного правительства в четверг.

"2019 год богат на культурные события в регионе. В мае в области пройдет ключевое мероприятие библиотечной сферы страны - Всероссийский библиотечный конгресс. В Тульскую область приедут около 1,5 тыс. участников, включая гостей из всех регионов России и зарубежных стран", - сказал В.Шерин.

В работе конгресса примут участие руководители национальных библиотек России - Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки, руководители всех федеральных библиотек, центральных библиотек субъектов РФ.

Сформирована делегация руководителей и специалистов библиотек стран СНГ - Армении, Азербайджана, Молдовы, Казахстана, Киргизстана. Также на конгресс приедут специалисты из Болгарии, Чехии, Украины.

По словам министра культуры региона Татьяны Рыбкиной, стратегической целью и одновременно главной темой Конгресса станет разработка Концепции развития библиотечного дела в Российской Федерации до 2024 года.

В рамках конгресса в Тульской областной универсальной научной библиотеке будет работать XX Выставка издательской продукции, новых информационных технологий, товаров и услуг для библиотек.

Также 12 и 17 мая пройдут обучающие мероприятия "Школа комплектатора", "Школа библиотечного блогера", "Школа реставратора", "Школа автоматизатора". Для музейных работников будет организован мастер-класс Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.

Всего по данным Минкультуры в регионе насчитывается более 1 тыс. библиотек, из них 411 общедоступных, 614 в учебных заведениях, 11 библиотек в учреждениях УФСИН.