Русский музей в 2018 году посетили более 2 млн человек

18.04.19 14:51

© РИА Новости. Евгения Новоженина

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Русский музей в 2018 году посетили почти 2,2 млн человек, еще более 400 тыс. смотрели шедевры в виртуальных филиалах, сообщил директор учреждения Владимир Гусев.

"Филиал Русского музея в Малаге с 2015 года посетили около 500 тысяч человек. Самые посещаемые выставки 2018 года - "Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. К 140-летию со дня рождения", ее посетили более 200 тысяч человек, "Экспрессионизм в русском искусстве" - 157 тысяч человек", - сказал В.Гусев на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" в четверг.

Он подчеркнул, что музей не борется "за ажиотаж".

"После истории с Нотр-Дамом все боялись, что снизится поток туристов, но туроператоры говорят, что наоборот. Так и у нас - после кражи картины Куинджи резко возросло количество желающих посмотреть на нее. Это хорошо, но двери ломать не обязательно", - добавил директор музея.

По словам В.Гусева, Русский музей приостановил проект реставрации внутреннего двора Михайловского дворца. "Проекта перекрытия дворов никогда не было. Был проект реставрации одного двора, но мы его приостановили. Это всего 40 квадратных метров", - сказал В.Гусев.

По его словам, решение связано с судебным процессом. "Банк не будет дожидаться окончания судебного процесса, который сейчас идет. Если суд решит провести новую экспертизу, будем проводить", - отметил директор музея.

Как сообщалось, в начале апреля Куйбышевский суд Петербурга постановил исследовать доказательства по иску о признании незаконным согласования проекта реконструкции внутренних дворов Михайловского дворца Русского музея по месту их нахождения на территории объекта.

Кроме того, добавил В.Гусев, приостановление проекта связано с вопросами безопасности. "У нас хоть и не было похищений, однако после всех случаев это вопрос государственной важности. Строительные леса и все работы не должны создавать дополнительных рисков", - подчеркнул В.Гусев.

В.Гусев рассказал о крупнейших выставках музея в 2019 году. Одна из них будет посвящена 150-летию Сомова, другая - образу ангелов в XX веке.

"Юбилейная выставка Репина откроется. Экспозицию составят работы из Русского музея, Третьяковской галереи, Музея-квартиры Бродского, Национального художественного музея Республики Беларусь, Музея-усадьбы Репина "Пенаты" и частных собраний. На выставке будут представлены более 200 живописных и графических работ, а также документальные материалы, связанные с жизнью и творчеством мастера", - рассказал В.Гусев.