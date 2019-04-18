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18.04.19 14:55
Режим ЧС действует в двух районов Омской области, где дороги размыло паводком
"Режим ЧС действует с прошлой недели на территории Алексеевского и Новоцарицынского сельских поселений Москаленского района и всей территории Нижнеомского района", - уточнили в пресс-службе.
По словам собеседника агентства, транспортное сообщение временно прервано в Нижнеомском районе с селом Новотроицк, деревнями Озерное, Воскресенка, Петропавловка, Радищево, Барышниково. Здесь может пройти только спецтехника. В общей сложности в этих шести населенных пунктах проживает 998 человек.
По информации ГУ МЧС России по региону, жителям Нижнеомского района до стабилизации обстановки все необходимое будет доставлять плавающий гусеничный транспортер ПТС-М. Накануне люди с его помощью получили газовые баллоны, медикаменты и пенсии.
В пресс-службе отметили, что режим ЧС в Москаленском районе коснулся 4,3 тыс. человек. При этом уточняется, что подтопленных участков и домов в названных районах нет.
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