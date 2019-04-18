Режим ЧС действует в двух районов Омской области, где дороги размыло паводком

18.04.19 14:55

© РИА Новости. Сергей Беляков

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Талыми водами размыты участки грунтовых дорог в населенных пунктах Нижнеомского и Москаленского районов Омской области, действует режим ЧС, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Режим ЧС действует с прошлой недели на территории Алексеевского и Новоцарицынского сельских поселений Москаленского района и всей территории Нижнеомского района", - уточнили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, транспортное сообщение временно прервано в Нижнеомском районе с селом Новотроицк, деревнями Озерное, Воскресенка, Петропавловка, Радищево, Барышниково. Здесь может пройти только спецтехника. В общей сложности в этих шести населенных пунктах проживает 998 человек.

По информации ГУ МЧС России по региону, жителям Нижнеомского района до стабилизации обстановки все необходимое будет доставлять плавающий гусеничный транспортер ПТС-М. Накануне люди с его помощью получили газовые баллоны, медикаменты и пенсии.

В пресс-службе отметили, что режим ЧС в Москаленском районе коснулся 4,3 тыс. человек. При этом уточняется, что подтопленных участков и домов в названных районах нет.