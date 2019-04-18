"Моржи" в честь Победы проплывут 30 км по реке Тобол в Тюменской области

18.04.19 15:00

© РИА Новости. Павел Львов

18 апреля. Interfax-Russia.ru - В Тюменской области 2 мая в рамках акции "Доплыть до Победы" спортсмены из клубов закаливания примут участие в заплыве по реке Тобол.

"В заплыве примут участие "моржи" из Тюменской области, Екатеринбурга, Кургана. Кроме того, среди участников будет и спортсмен из США", - сообщила агентству "Интерфакс-Урал" в четверг председатель центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" Татьяна Редькина.

По ее словам, заплыв начнется на реке Тобол в Упоровском районе, финишировать "моржи" будут в Заводоуковском городском округе.

"Спортсменам предстоит преодолеть более 30 км. Марафонцы проплывут всю дистанцию полностью, а те, кто примет участие в эстафете, - по очереди 2-3 километра", - сказала Т.Редькина.