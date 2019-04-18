Более 100 обращений получил в 2018г бизнес-омбудсмен Костромской области

18.04.19 15:12

© РИА Новости. Алексей Никольский

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Более 100 обращений поступили уполномоченному по защите прав предпринимателей в Костромской области в 2018 году, сообщил региональный бизнес-омбудсмен Александр Глебов на заседании Костромской областной думы в четверг.

"Работа с обращениями - одна из основных задач уполномоченного. В 2018 году всего поступили 115 обращений, из них подлежащих регистрации 34, в том числе одно коллективное", - сказал А.Глебов.

При этом, по его словам, с 2016 года этот показатель не меняется.

"Количество обращений в 2016-2018 годах (находится - ИФ) - примерно на одном уровне, что в целом говорит о заинтересованной работе институтов поддержки бизнеса, общественных организаций предпринимателей в совокупности с достаточно возросшей юридической грамотностью предпринимателей", - отметил бизнес-омбудсмен.

В числе наиболее актуальных для предпринимателей проблем А.Глебов назвал нарушение прав при исполнении государственных муниципальных контрактов (8 обращений), обжалование привлечения к административной ответственности, нарушение прав в сфере нестационарной торговли.

Из общего количества поступивших обращений жалобами являются 12.

"На конец 2018 года работы завешены по девяти, права предпринимателей восстановлены в шести случаях. Три остаются в работе", - сказал А.Глебов.