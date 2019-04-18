Ветеранам в Кабардино-Балкарии ко Дню победы выплатят по 40 тыс. рублей

18.04.19 15:29

© РИА Новости. Максим Богодвид

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Размер ежегодной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в Кабардино-Балкарии увеличен на 10 тыс. рублей, сообщается на сайте главы республики в четверг.

"Внести в Указ Главы КБР от 26 апреля 2013 года "О ежегодной выплате инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также вдовам погибших воинов" изменение, заменив в пункте 1 слова "30 тысяч рублей" словами "40 тысяч рублей", - говорится в тексте указа, подписанного врио главы КБР Казбеком Коковым.

Указ вступает в силу со дня его подписания.