Свыше 2 млрд руб. направят на расселение аварийных домов в Рязанской области

18.04.19 15:36

© РИА Новости. Виталий Белоусов

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Более 3 тыс. человек планируется переселить в Рязанской области к 2025 году из 168 аварийных многоквартирных домов, сообщает в четверг пресс-служба регионального правительства.

Соответствующий договор в Москве подписали генеральный директор ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин и губернатор Рязанской области Николай Любимов. Согласно документу, в проект вошло 21 муниципальное образование Рязанской области.

По словам губернатора, финансирование предусмотрено в размере свыше 2 млрд рублей, "причем, большая часть - средства фонда".

В сообщении уточняется, что при поддержке фонда предыдущую программу переселения из аварийного жилья Рязанская область выполнила на год раньше срока: в проекте участвовало 45 муниципальных образований, новые квартиры с 2008 по 2017 годы получили 10,7 тыс. человек.

К.Цицин назвал подписание договора с Рязанской областью знаковым событием. По его словам, регион стал десятым субъектом РФ, вошедшим в программу переселения. Вместе с тем он отметил, что аварийного жилья в регионе "действительно, осталось много". Первый транш, уточнил К.Цицин, составит 70 млн рублей.

В Рязанской области в настоящее время разработана новая программа переселения граждан из аварийного жилья. Она рассчитана до 2025 года и включает дома, признанные аварийными до начала 2017 года. Объем такого аварийного жилищного фонда составляет 98,62 тыс. кв. метров - это 375 домов, 2493 жилых помещения, 5495 граждан.