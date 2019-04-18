Самый богатый парламентарий Заполярья заработал в 2018 году более 30 млн рублей

18.04.19 15:43

© РИА Новости. Антон Денисов

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Мурманской областной думы отчитались о доходах за 2018 год, следует из данных, опубликованных на официальном портале регионального парламента.

Так, самый высокий уровень доходов остается у Виктора Сайгина ("Единая Россия"), председателя общественной организации "Оздоровление северян", бенефициара и гендиректора ООО "Фламингомед". Он заработал более 33 млн рублей (почти 34 млн рублей - в 2017 году). В собственности у депутата - земельный участок площадью почти 2,6 тыс. кв.м, жилой дом площадью 39,8 кв.м и нежилое помещение 2,8 тыс. кв.м.

За ним по уровню доходов следует директор Кольской АЭС, зампредседателя Мурманской областной думы Василий Омельчук ("Единая Россия"). В 2018 году он задекларировал 28,7 млн рублей (30 млн рублей - в 2017 году).

Кроме того, советник гендиректора АО "Центргазстрой" Алексей Штырхунов (ЛДПР) задекларировал более 18 млн рублей (7,5 млн рублей - в 2017 году).

Еще одним депутатом, заработавшим более 10 млн рублей, стал председатель думского комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и сельскохозяйственному комплексу Валерий Пантелеев. Его доходы в прошлом году составили почти 11 млн рублей (5,7 млн рублей - в 2017 году).

Доходы главы областной думы Сергея Дубового ("Единая Россия") немного снизились в 2018 году по сравнению с годом ранее - почти 5,2 млн против 6,3 млн рублей в 2017 году.

Как следует из деклараций, меньше остальных парламентариев Мурманской области заработал депутат Андрей Фоменко ("Единая Россия"). Его доходы составили 2,3 млн рублей (2 млн рублей в 2017 году).