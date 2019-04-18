Дмитрия Быкова перевезут на лечение в Москву

18.04.19 15:56

© РИА Новости. Нина Зотина

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Консилиум врачей принял решение о возможности транспортировки писателя и журналиста Дмитрий Быкова, находящегося в уфимской больнице, в Москву, сообщил "Интерфаксу" председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

"Я нахожусь в больнице, рядом главный врач уфимской больницы "скорой помощи". По согласованию с Минздравом России, министерством здравоохранения, посоветовались врачи между собой, родственники. И принято решение о переводе Быкова на лечение в Москву", - сказал Д.Муратов в четверг.

"Вполне вероятно, это состоится уже сегодня", - добавил он.

Д.Муратов уточнил, что транспортировка пройдет самолетом.

На уточняющий вопрос о том, есть ли положительная динамика в состоянии здоровья писателя, Д.Муратов сообщил: "Состояние стабильное, главное, что нет ухудшений".

Он не стал уточнять ни времени перевода Д.Быкова в столицу, ни название медучреждения, в котором его предполагается лечить.

Ранее в четверг главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что бригада московских врачей из госпиталя имени Бурденко вылетает в Уфу для определения дальнейшего хода лечения писателя и журналиста Дмитрия Быкова.

"За ночь изменений не произошло. Сегодня в Уфу вылетает Дмитрий Муратов, руководитель "Новой газеты" и бригада врачей из госпиталя имени Бурденко. Вместе с уфимскими коллегами они определят дальнейший ход лечения Дмитрия Быкова" - написал А.Венедиктов в Твиттере.

16 апреля писатель и журналист Д.Быков почувствовал себя плохо на борту самолета, выполнявшего рейс "Екатеринбург-Уфа". В Уфу он летел на встречу с читателями. После посадки самолета в Уфе Д.Быков был госпитализирован. Минздрав Башкирии накануне сообщил, что состояние Д.Быкова остается стабильно тяжелым.