Решение об аресте сити-менеджера крымской Евпатории оставлено в силе

18.04.19 15:57

Фото "Интерфакса"

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Верховный суд Крыма в четверг не стал менять решение Киевского райсуда Симферополя о двухмесячном аресте главы администрации Евпатории Андрея Филонова - на изменении меры пресечения настаивали его адвокаты.

"Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказал "Интерфаксу" представитель судебной инстанции.

Как сообщалось, А.Филонова задержали после обысков в его доме и в администрации Евпатории 3 апреля. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Санкция ч. 3 ст. 286 УК РФ - от трех до десяти лет лишения свободы.

Возбуждено два уголовных дела, они объединены в одно производство. Следствие заявляет об ущербе почти в 80 млн рублей.

В частности, по версии крымского управления ФСБ, А.Филонов причастен к махинациям с 14 гектарами земли, находившейся в собственности города, ее незаконно сдали в аренду по заниженной стоимости, причинив бюджету Евпатории ущерб более чем на 35 млн рублей. Также сити-менеджеру вменяют безвозмездную передачу коммерческой организации муниципального имущества стоимостью 44 млн рублей.

А.Филонов вину не признает, называя все "заказной историей".

Райсуд 4 апреля постановил арестовать чиновника до 31 мая. Он содержится в общей камере симферопольского СИЗО.

А.Филонов руководит администрацией Евпатории - города на западе Крыма с населением более 100 тысяч человек - с ноября 2014 года.

Исполнение обязанностей сити-менеджера курорта временно возложили на первого заместителя главы администрации Евпатории Кирилла Вавренюка.