МЧС спасательным вертолетом перевезет белого медведя с Камчатки на Чукотку

18.04.19 16:22

© РИА Новости. Вера Костамо

18 апреля. Interfax-Russia.ru - МЧС России поможет перевезти с Камчатки на Чукотку на вертолете "краснокнижного" белого медведя, который с 14 апреля бродит вблизи населенных пунктов, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе МЧС РФ.

"В МЧС России поступило обращение администрации Камчатского края с просьбой оказать помощь в организации спасения белого медведя и доставки его вертолётом службы с Камчатки на Чукотку за счет средств краевого бюджета", - сказали в пресс-службе.

С 14 апреля животное бродит вблизи населенных пунктов Тиличики и Корф Олюторского района Камчатки.

По данным МЧС, для перевозки медведя на Чукотку в район мыса Наварин планируется вылет вертолета Ми-8.

"Эти меры необходимы для сохранения жизни животного и перевозки его в естественную среду обитания", - сказали в пресс-службе.

Белый медведь занесён в Международную красную книгу и Красную книгу РФ. По оценкам специалистов, в мире насчитывается от 22 до 31 тысячи этих животных.