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18.04.19 16:22
МЧС спасательным вертолетом перевезет белого медведя с Камчатки на Чукотку
"В МЧС России поступило обращение администрации Камчатского края с просьбой оказать помощь в организации спасения белого медведя и доставки его вертолётом службы с Камчатки на Чукотку за счет средств краевого бюджета", - сказали в пресс-службе.
С 14 апреля животное бродит вблизи населенных пунктов Тиличики и Корф Олюторского района Камчатки.
По данным МЧС, для перевозки медведя на Чукотку в район мыса Наварин планируется вылет вертолета Ми-8.
"Эти меры необходимы для сохранения жизни животного и перевозки его в естественную среду обитания", - сказали в пресс-службе.
Белый медведь занесён в Международную красную книгу и Красную книгу РФ. По оценкам специалистов, в мире насчитывается от 22 до 31 тысячи этих животных.
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