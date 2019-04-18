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18.04.19 16:49
Дети эвакуированы из санатория в Приамурье из-за бушующего рядом природного пожара
"В связи с сильными порывами ветра до 20 м/сек и нестабильной лесопожарной обстановкой из санатория "Василек" эвакуированы 174 ребенка и три беременные женщины. 113 детей разместили в Амурской областной детской клинической больнице",- сообщает региональное ГУ МЧС России.
Беременные женщины размещены в перинатальном центре Благовещенска, 61 ребенка доставили к родственникам.
По данным спасателей, очаг природного пожара находится в 14 км от санатория "Василек".
"Угрозы перехода огня на территорию санатория нет. На месте работают 138 человек и 25 единиц техники", - подчеркивается в сообщении.
Возгорание тушат пожарные подразделения Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, поисково-спасательного отряда Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, специалисты лесоохраны, оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Амурской области.
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