Самый высокий процент безработицы в стране выявлен на Северном Кавказе

19.04.19 08:33

© РИА Новости. Максим Богодвид

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Отток населения из республик Северного Кавказа сохраняется в связи с высоким уровнем безработицы, сообщил в четверг полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников.

"Несмотря на положительную динамику, к сожалению, на сегодняшний день СКФО сохраняет статус самого низкооплачиваемого. В округе самый высокий процент безработицы. Ощущается нехватка специалистов, медицинских кадров, педагогов, специалистов в сфере промышленности и других кадров. Сохраняется отток населения, вызванный той же безработицей и низким уровнем жизни", - сказал А.Матовников на заседании коллегии министерства по делам Северного Кавказа.

По его словам, изменить ситуацию поможет реализация нацпроектов.

"От качественной и своевременной реализации мероприятий, направленных на достижение национальных целей, и решения стратегических задач зависит изменение данных показателей в лучшую сторону" - отметил полпред.

Он также добавил, что каждый субъект СКФО в среднем участвует в 50 федеральных проектах из 67.

"Необходимо и дальше координировать наши действия в выработке единой стратегии развития округа, проводить детальный анализ в разных сферах", - сказал А.Матовников.