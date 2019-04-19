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19.04.19 08:33
Самый высокий процент безработицы в стране выявлен на Северном Кавказе
"Несмотря на положительную динамику, к сожалению, на сегодняшний день СКФО сохраняет статус самого низкооплачиваемого. В округе самый высокий процент безработицы. Ощущается нехватка специалистов, медицинских кадров, педагогов, специалистов в сфере промышленности и других кадров. Сохраняется отток населения, вызванный той же безработицей и низким уровнем жизни", - сказал А.Матовников на заседании коллегии министерства по делам Северного Кавказа.
По его словам, изменить ситуацию поможет реализация нацпроектов.
"От качественной и своевременной реализации мероприятий, направленных на достижение национальных целей, и решения стратегических задач зависит изменение данных показателей в лучшую сторону" - отметил полпред.
Он также добавил, что каждый субъект СКФО в среднем участвует в 50 федеральных проектах из 67.
"Необходимо и дальше координировать наши действия в выработке единой стратегии развития округа, проводить детальный анализ в разных сферах", - сказал А.Матовников.
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