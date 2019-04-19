Бригада медиков доставила Дмитрия Быкова самолетом в Москву

19.04.19 08:38

© РИА Новости. Нина Зотина

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Самолет с Дмитрием Быковым, который по прежнему находится в тяжёлом состоянии, медиками и близкими писателя на борту приземлился в Москве, где он продолжит лечение после госпитализации в Уфе, сообщил "Интерфаксу" председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

"Да, добрались до Москвы, пять минут назад приземлились. Сейчас будет выгрузка, перегрузка и продолжение лечения в одной из больниц",- сказал Д Муратов в четверг.

"Отличная бригада врачей, отличный экипаж самолёта, прекрасно сработала Уфа, всё было абсолютно слаженно. Если бы наш Роскосмос так работал, то мы бы летали на Марс",- добавил Д.Муратов.

Полёт, уточнил он, прошел нормально.

Ранее главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что самолет, на борту которого находится Д.Быков и бригада медиков, вылетает из Уфы в Москву для госпитализации в одну из московских клиник для продолжения интенсивного лечения.

"Состояние по-прежнему тяжелое, но стабильное. Без изменений. Близкие Дмитрия, включая жену, тоже летят с ним из Уфы этим рейсом, оплаченным редакцией "Новой газеты"",- написал А.Венедиктов в своем телеграм-канале.

16 апреля Д.Быков почувствовал себя плохо на борту самолета, выполнявшего рейс Екатеринбург - Уфа. В Уфу он летел на встречу с читателями. После посадки самолета в Уфе Д.Быков был госпитализирован. Минздрав Башкирии накануне сообщил, что состояние Д.Быкова остается стабильно тяжелым.