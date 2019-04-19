Летчики Северного флота разбомбили объекты "противника" под Мурманском

19.04.19 08:40

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Восемь экипажей бомбардировщиков Су-24 из состава Северного флота (СФ) нанесли удар по береговым объектам условного противника на учениях в Мурманской области.

"Особое внимание в ходе учений уделено точности поражения мишеней с различных высот с использованием штатной аппаратуры прицеливания", - сказано в сообщении СФ, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

"После успешного выполнения полётных заданий все экипажи вернулись на аэродром базирования", - информирует штаб флота.

По его данным, эти летно-тактические учения плановые, проведены в рамках контрольных проверок боевой подготовки за зимний период обучения.