|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
19.04.19 08:43
Отопительный сезон в Ингушетии продлили на 10 дней из-за похолодания
"В связи с продолжающимися холодами по поручению главы Ингушетии правительством принято решение о продлении отопительного сезона до 25 апреля", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в соответствии с устоявшимися нормами, отопительный сезон в республике завершается 15 апреля, и жилищно-коммунальный комплекс переходит на летний режим газоснабжения потребителей.
"Однако, учитывая, что в последние два дня в регионе отмечается понижение температуры, в график работы коммунальщиков будут внесены соответствующие изменения. О подписании распоряжения продлевающего отопительный сезон председатель правительства республики Зялимхан Евлоев проинформировал гендиректора ООО "Газпром Межрегионгаз Назрань" Александра Троянова", - отметил сотрудник пресс-службы.
В настоящее время в Ингушетии стоят не обычные для этого времени года холода. Последние несколько дней температура воздуха в республике не превышает 10 градусов, местами в ночное время суток температура даже приближается к нулю.
По прогнозам Гидрометцентра, уже со вторника 23 апреля температура воздуха прогреется выше отметки 13 градусов.
|
Interfax-Russia.ru – Суд перевел обвиняемого в мошенничестве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Он намерен вернуться к работе в театре.
.
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket