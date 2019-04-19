Отопительный сезон в Ингушетии продлили на 10 дней из-за похолодания

19.04.19 08:43

© РИА Новости. Виталий Аньков

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Ингушетии решили продлить отопительный сезон в регионе из-за ухудшения погоды, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе правительства республики.

"В связи с продолжающимися холодами по поручению главы Ингушетии правительством принято решение о продлении отопительного сезона до 25 апреля", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в соответствии с устоявшимися нормами, отопительный сезон в республике завершается 15 апреля, и жилищно-коммунальный комплекс переходит на летний режим газоснабжения потребителей.

"Однако, учитывая, что в последние два дня в регионе отмечается понижение температуры, в график работы коммунальщиков будут внесены соответствующие изменения. О подписании распоряжения продлевающего отопительный сезон председатель правительства республики Зялимхан Евлоев проинформировал гендиректора ООО "Газпром Межрегионгаз Назрань" Александра Троянова", - отметил сотрудник пресс-службы.

В настоящее время в Ингушетии стоят не обычные для этого времени года холода. Последние несколько дней температура воздуха в республике не превышает 10 градусов, местами в ночное время суток температура даже приближается к нулю.

По прогнозам Гидрометцентра, уже со вторника 23 апреля температура воздуха прогреется выше отметки 13 градусов.