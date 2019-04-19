Доход губернатора Чукотки в 2018 году вырос на 1,4 млн рублей

19.04.19 09:01

© РИА Новости. Антон Денисов

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин в 2018 году заработал 5 млн 544 тыс. руб., это на 1,4 млн руб. больше, чем в 2017 году.

Согласно сведениям о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, опубликованным на официальном сайте правительства Чукотки, жена Р.Копина в 2018 году получила доход в 77,9 тыс. рублей. Годом ранее супруга главы региона задекларировала доход в почти в 4,7 млн руб. Отмечалось, что это были доходы, полученные за счет продажи автомобиля и проценты от вкладов.

Перечень недвижимого имущества, находящегося в собственности губернатора Чукотки и его жены, с 2017 года не изменился. Р.Копин владеет долей в квартире, его жена - земельным участком в 1450 кв. метров, жилым домом площадью 295,5 кв. метров, квартирой площадью 156,7 кв. метров и долей еще в одной квартире площадью 83,4 кв.м. Вся недвижимость находится в России. Также супруге губернатора Чукотки по-прежнему принадлежит легковой автомобиль Audi Q5 2017 года выпуска.