Все зимники на Ямале открылись после метели

19.04.19 09:03

© РИА Новости. Александр Кряжев

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Все четыре зимние автодороги регионального значения в Ямало-Ненецком автономном округе, закрытые во вторник из-за метели, возобновили работу, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

При этом один из зимников, Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале, открыт только на участке от Салемала до Яр-Сале для полноприводных машин. Участок Аксарка - Салемал закрыт, здесь ведутся восстановительные работы.

Зимники Салехард - Надым, Уренгой - Красноселькуп и Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги открыты также для проезда полноприводных типов авто.

Как сообщалось, во вторник на Ямале из-за сильного ветра были закрыты все четыре зимника регионального значения и ледовая переправа через Обь между городами Салехард и Лабытнанги. Также непогода вызвала задержку нескольких вертолетных рейсов из аэропорта Салехарда.

В городе сильный ветер повредил обшивку зданий и дорожные знаки.

Еще в четверг была закрыта половина зимников.