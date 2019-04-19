|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
19.04.19 09:03
Все зимники на Ямале открылись после метели
При этом один из зимников, Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале, открыт только на участке от Салемала до Яр-Сале для полноприводных машин. Участок Аксарка - Салемал закрыт, здесь ведутся восстановительные работы.
Зимники Салехард - Надым, Уренгой - Красноселькуп и Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги открыты также для проезда полноприводных типов авто.
Как сообщалось, во вторник на Ямале из-за сильного ветра были закрыты все четыре зимника регионального значения и ледовая переправа через Обь между городами Салехард и Лабытнанги. Также непогода вызвала задержку нескольких вертолетных рейсов из аэропорта Салехарда.
В городе сильный ветер повредил обшивку зданий и дорожные знаки.
Еще в четверг была закрыта половина зимников.
|
Interfax-Russia.ru – Суд перевел обвиняемого в мошенничестве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Он намерен вернуться к работе в театре.
.
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket