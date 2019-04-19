Суд отклонил иск родственников погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи

19.04.19 09:04

© РИА Новости. Максим Богодвид

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Мещанский суд Москвы отказал в удовлетворении исковых требований родственников погибших в декабре 2016 года при крушении в Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154.

"Суд в полном объёме отказал в удовлетворении исковых требований. Будем обжаловать в апелляционной инстанции", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы истцов.

Исковые требования были заявлены от 79 родственников погибших к страховой компании "Согаз", перестраховщику MSAmlin Лондон и государственной авиакомпании "223 лётный отряд" министерства обороны РФ, состоящей в гражданском реестре. Истцы просили суд взыскать с ответчиков более 2 млрд рублей в связи с недоплаченной страховой выплатой, причинением материального и морального вреда.

Военно-транспортный самолет Ту-154, принадлежащий министерству обороны России, разбился в акватории Адлерского района Сочи 25 декабря 2016 года. Катастрофа унесла жизни 92 человек.

Воздушное судно направлялось в Сирию на авиабазу Хмеймим. На борту находились артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, тележурналисты, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также сотрудники Минобороны России.

По факту катастрофы Военный следственный отдел СКР по Сочинскому гарнизону возбудил уголовное дело о "нарушении правил полетов, повлекших тяжкие последствия" (ст. 351 УК РФ).