Свердловский фермер заплатит более 100 тыс. рублей за разбитую по вине его овец машину

19.04.19 09:25

© РИА Новости. Виталий Белоусов

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Отара овец выбежала на трассу в Свердловской области и разбила проезжавшую машину; суд взыскал с овцевода более 100 тыс. рублей возмещения ущерба, сообщает пресс-служба облсуда.

Инцидент произошел в августе 2018 года - отара овец выбежала на трассу в Каменском районе, где в тот момент проезжал автомобиль Mitsubishi Pajero. "Избежать столкновения водителю не удалось, его машина получила значительные повреждения. Согласно заключению эксперта, стоимость восстановительного ремонта без учета износа составила 197 052 рубля", - говорится в сообщении.

Было установлено, что животные сбежали с фермы недалеко от трассы.

Автолюбитель подал в суд иск о возмещении материального ущерба. В заявлении он просил взыскать с владельца овец стоимость восстановительного ремонта автомобиля и расходы на оплату услуг эксперта. Суд частично удовлетворил требования и взыскал с фермера в общей сложности почти 103 тыс. рублей.

Ответчик не согласился с данным решением и обжаловал его в Свердловском облсуде, но тот оставил решение без изменения.