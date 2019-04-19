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19.04.19 09:25
Свердловский фермер заплатит более 100 тыс. рублей за разбитую по вине его овец машину
Инцидент произошел в августе 2018 года - отара овец выбежала на трассу в Каменском районе, где в тот момент проезжал автомобиль Mitsubishi Pajero. "Избежать столкновения водителю не удалось, его машина получила значительные повреждения. Согласно заключению эксперта, стоимость восстановительного ремонта без учета износа составила 197 052 рубля", - говорится в сообщении.
Было установлено, что животные сбежали с фермы недалеко от трассы.
Автолюбитель подал в суд иск о возмещении материального ущерба. В заявлении он просил взыскать с владельца овец стоимость восстановительного ремонта автомобиля и расходы на оплату услуг эксперта. Суд частично удовлетворил требования и взыскал с фермера в общей сложности почти 103 тыс. рублей.
Ответчик не согласился с данным решением и обжаловал его в Свердловском облсуде, но тот оставил решение без изменения.
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