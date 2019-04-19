Экс-главу УФНС на Урале будут судить за липовое перевыполнение плана по налогам

19.04.19 09:27

© РИА Новости. Андрей Старостин

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего руководителя регионального управления федеральной налоговой службы (УФНС) Тамары Зыковой.

Пресс-служба облпрокуратуры сообщает в пятницу, что экс-глава УФНС обвиняется по ч.1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).

Установлено, что в июне 2015 года Т.Зыкова, решила на "бумаге" выполнить прогнозный план по поступлению платежей в бюджет, в том числе налога на добавленную стоимость, так как от этого зависел рейтинг УФНС, размер премий руководителя и работников ведомства.

По ее просьбе гендиректор крупного предприятия перевел на счет налоговой инспекции 600 млн рублей в качестве уплаты налога на добавленную стоимость.

"После этого региональное управление направило в ФНС отчет с завышенными суммами сбора налога на добавленную стоимость", - отмечается в сообщении.

Через несколько дней после этого деньги были возвращены налогоплательщику.

По итогам квартала сотрудники УФНС получили премии в общей сумме более 1 млн рублей, из них 88,3 тыс. рублей - Т.Зыкова.

Преступление выявило и расследовало региональное управление ФСБ России по Тюменской области.

Уголовное дело бывшего руководителя ведомства направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в апреле 2018 года Т.Зыкову задержали сотрудники ФСБ. Несколько месяцев она находилась под домашним арестом.