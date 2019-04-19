Бригаду береговой обороны Черноморского флота подняли по тревоге

19.04.19 09:28

© РИА Новости. Виталий Аньков

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Проверка боевой готовности идёт в армейском корпусе Черноморского флота (ЧФ).

"В рамках проверки сигнал на приведение в высшие степени боевой готовности получили подразделения бригады береговой обороны из состава армейского корпуса флота", - сказано в сообщении штаба ЧФ, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

По его данным, "соединение было поднято по тревоге".

Военнослужащие совершили марш в назначенный район сосредоточения, здесь были отработаны действия при планировании и ведению боевых действий.

Учебно-боевые задачи отрабатываются в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Она идёт в соединениях и воинских частях, дислоцирующихся на территории Крымского полуострова и Краснодарского края под руководством командующего ЧФ вице-адмирала Александра Моисеева, сообщает штаб флота.