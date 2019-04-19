Тайник с пятью тоннами красной икры нашли на Камчатке

19.04.19 09:30

© РИА Новости. Роман Денисов

19 апреля. Interfax-Russia.ru - На севере Камчатки из незаконного оборота изъята крупная партия лососевой икры.

"В подвале продуктового магазина в поселке Оссора оперативники обнаружили тайник с рефрижератором, в котором хранилось 213 куботейнеров с лососевой икрой. Общий вес деликатеса составил более пяти тонн", - сообщила в пятницу пресс-служба управления ФСБ России по Камчатскому краю.

Документов, подтверждающих законность происхождения продукции, хозяин помещения предоставить не смог. "Как объяснил предприниматель, куботейнеры оставили ему на хранение неизвестные лица за вознаграждение в размере 500 рублей", - отмечает пресс-служба.

Нелегальная икра изъята сотрудниками спецслужбы совместно с пограничниками и полицейскими.

Идет проверка.