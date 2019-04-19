Компании, переставшие быть МСП, продолжат получать господдержку в течение двух лет

19.04.19 09:34

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Компании, переросшие по своим критериям МСП, сохранят возможность получать господдержку в течение двух лет, говорится в поручении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева ведомствам по итогам его встречи (состоялась 2 апреля) с малым и средним бизнесом в Перми.

"Минэкономразвития России, ФНС России, АО "Корпорация "МСП" подготовить и представить в правительство РФ (до 15 мая - ИФ) предложения о внесении изменений в законодательство РФ, предусматривающих создание возможности для хозяйствующих субъектов, которые перестали отвечать условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, сохранения права на получение государственной поддержки на срок до двух календарных лет", - говорится в опубликованном на сайте правительства поручении.

Кроме того, премьер-министр поручил Минфину подготовить и представить в правительство до 1 июля предложения по сокращению сроков возврата НДС "при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта по каналам электронной торговли, в том числе с использованием электронного межведомственного документооборота".

Д.Медведев также поручил Минсельхозу России до 15 мая подготовить и представить в правительство предложения "о механизмах легализации деятельности личных подсобных хозяйств, в том числе по вовлечению их в сельскохозяйственную кооперацию или использованию налогового режима "Налог на профессиональный доход".

Премьер министр поручил ведомства также предусмотреть в рамках реализации федерального проекта "Популяризация предпринимательства" использование социальных сетей в качестве одного из каналов распространения информации о направлениях поддержки малого и среднего предпринимательства.