Тульского предпринимателя заподозрили в неуплате более 160 млн рублей налогов

19.04.19 09:36

© РИА Новости. Сергей Пятаков

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы в Тульской области возбудили уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Тульский шампиньон" по подозрению в неуплате налогов, сообщила в пятницу пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

"Генеральный директор ООО "Тульский шампиньон" в нарушение налогового законодательства с апреля 2015 года по март 2017 года включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по НДС стоимости оказанных услуг и поставленных рядом организаций товаров на основании недостоверных счетов-фактур, что повлекло неуплату в бюджетную систему более 162 млн рублей", - говорится в сообщении.

При этом, добавляет ведомство, подозреваемый фактически принадлежащее ему имущество оформлял на аффилированных лиц.

Уголовное дело возбуждено по п. "б" ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

В качестве обеспечительной меры по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество на общую сумму более 130 млн рублей.

ООО "Тульский шампиньон" создан в 2007 году. Предприятие выращивает и продает грибы и овощи.

Ранее сообщалось, что ООО "Тульский шампиньон" к 2026 году планировал открыть комплекс по производству шампиньонов в поселке Шатское. Площадь комплекса должна была составить 66,4 тыс. кв. метров, объемы выпуска - до 450 тонн продукции в месяц.